E’ nato ufficialmente il team 'Pedale Riminese Freccerosse' dall’unione di due storici sodalizi

Sport

Rimini

| 18:26 - 26 Marzo 2018

Presentazione ufficiale sabato del sodalizio tra Pedale Riminese e le Frecce Rosse, due storici team di ciclismo di Rimini. Le squadre del settore giovanissimi (dai 6 ai 12 anni), i team agonisti amatoriali settore strada e il team Mountain Bike amatori del neonato 'Pedale Riminese Freccerosse' si sono presentate nella storica cornice di Castel Sismondo dove si è svolto lo shooting fotografico: un bellissimo gioco di colori tra le nuove maglie made in Rosti ed il nuovo look verde e bianco della piazza Malatesta. All’Osteria La Chiacchiera si è poi tenuta la conferenza di presentazione della nuova società con un direttivo rivisto nel suo organico, Daniele Volpe infatti è il nuovo Vice presidente e tanti innesti giovani così come un nutrito pool di allenatori che garantiranno un servizio impeccabile. Il comando del Pedale rimane sempre nell' mani del presidentissimo Giovanni Gamberini. Confermate tutte le manifestazioni in programma da anni del Pedale con la classica ciliegina della Coppa della Pace trofeo Anelli, gara internazionale elite under 23. Tanti gli ospiti rappresentanti delle istituzioni federali e delle società vicini al settore ciclistico giovanile. Presenti anche gli atleti Delle Freccerosse nonché le su cariche direttive per festeggiare tutti insieme questo nuovo ed importantissimo sodalizio.

Al termine della conferenza e delle interviste con la stampa e TV, un ricco buffet offerto dalla proprietà dell'osteria la Chiacchiera, Sandro Barosi che insieme al suo staff collabora oramai con successo da due anni insieme alle Frecce Rosse.