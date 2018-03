Riccione, si chiudono gli 'Incontri del Mediterraneo' in attesa della serata speciale con Domenico Quirico

Attualità

Riccione

| 17:51 - 26 Marzo 2018

Si è chiusa con successo la XVI edizione degli Incontri del Mediterraneo, svoltasi dal 21 al 24 marzo a Riccione, per la prima volta presso lo Spazio Tondelli.

Di forte attualità i temi affrontati: dall’immigrazione, alla guerra in corso in Siria, dalla Turchia alla situazione del popolo curdo nel silenzio generale dei governi europei, per finire con le poco lungimiranti politiche dell’Europa nel contesto Mediterraneo, che vuol dire principalmente Medio Oriente ed Africa.

Tra presentazione di libri, letture sceniche, concerti, conferenze e l’evento per la Giornata mondiale dell’acqua delle Nazioni Unite, gli Incontri del Mediterraneo hanno registrato oltre un migliaio di presenze. Tanti i giovani, tra cui 300 studenti delle scuole superiori di Rimini, Riccione e Morciano di Romagna che hanno partecipato agli appuntamenti a loro dedicati.

Numeri e attenzione che fanno degli Incontri del Mediterraneo uno dei più importanti eventi culturali che studiano e approfondiscono i fatti del mondo in Romagna.

Incontri del Mediterraneo che avranno un seguito il 13 aprile prossimo con una serata speciale dedicata a Domenico Quirico, giornalista e inviato di guerra de La Stampa, ospite annunciato ma rimasto bloccato in Libia.

Maggiori informazioni su: www.incontridelmediterraneo.it

Foto Margherita Cenni





Foto Margherita Cenni