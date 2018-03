Rimini Fiera: 'Italian exhibition group' fa registrare numeri da secondo polo fieristico in Italia

Attualità

Rimini

| 17:01 - 26 Marzo 2018

Il Cda di Italian Exhibition Group SpA - societ à fieristica nata dall'integrazione tra Rimini e Vicenza - ha approvato il progetto di Bilancio 2017 e il consolidato. Il fatturato consolidato di Ieg è pari a 130,7 milioni (+4,7% sui 124,8 mln del fatturato pro-forma di Ieg nel 2016). Il margine operativo lordo (Ebitda) ammonta a 23,2 milioni (+5,4% sui 22 mln 2016). L'utile netto consolidato èpari a 9,1 milioni di euro (+42,1% su 6,4 mln).

La posizione finanziaria netta del Gruppo è negativa percirca 51,3 milioni, contro i 40,5 del 2016. La crescita dell'indebitamento, inferiore alle attese, è dovuta alla politica di distribuzione dei dividendi (oltre 10,5 milioni gli ordinari e straordinari a favore dei soci nel 2017) e ai 23,9 milioni di investimenti realizzati. Il rapporto tra volume d'affari e livello del debito - spiega Ieg in una nota - è ottimo, ovvero perfettamente affrontabile. Nel 2017, nel complesso delle sedi espositive e congressuali di Rimini e Vicenza, Ieg ha totalizzato 59 manifestazioni, 280 tra congressi ed eventi, 15.649 espositori, 2.648.675 visitatori. I dati posizionano Ieg al secondo posto tra le fiere italiane pe volume di fatturato e al primo per manifestazioni organizzate direttamente e redditività del business.

Anche l'utile ha mantenuto gli obiettivi e vengono rispettate le aspettative di distribuzione dei dividendi ai Soci: il Cda hadeliberato una proposta di dividendo ordinario pari a 18 centesimi per azion e (pari a quanto distribuito lo scorso anno) per un totale di 5,5 milioni, confermando la stabilità che i Soci si attendevano.