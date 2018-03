Rimini Calcio, la gara contro l'Imolese si gioca giovedì alle ore 15, niente posticipo

Sport

Rimini

| 16:14 - 26 Marzo 2018

La gara Rimini-Imolese, valida per la 33a giornata del campionato di Serie D, si giocherà giovedì con fischio d’inizio alle ore 15. Nonostante la disponibilità a posticipare il match alle ore 20.30 manifestata sabato dalla società rossoblù, a cui va il ringraziamento del Rimini Football Club, per motivi tecnico-organizzativi non è stato possibile differire l’evento. Il match si giocherà dunque nell’orario ufficiale previsto dal calendario. la biglietteria dello stadio “Romeo Neri” aprirà alle ore 14.