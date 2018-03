Gli artisti de ‘Il Volo’ scelgono Riccione per il week-end: caffè e passeggiata in viale Ceccarini

Attualità

Riccione

| 15:43 - 26 Marzo 2018

Fervono i preparativi per gli eventi di Pasqua a Riccione, iniziano a prendere forma gli allestimenti pensati dal designer internazionale Aldo Drudi e, complice il bel clima, tra i numerosi turisti che hanno deciso di passare il week-end al mare, hanno scelto la Perla verde anche Ignazio Boschetto e Piero Barone de “Il Volo”, il gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono, famoso in tutto il mondo. I due artisti sono stati immortalati dai fan in centro, tra viale Ceccarini e il Palacongressi, non si sono sottratti ad autografi e selfie e infatti, già dalla serata, gli scatti dei più fortunati sono comparsi sui gruppi social cittadini.

Foto Facebook