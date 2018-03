Per ‘Riccione Cinema d'Autore’ al Cinepalace ospite il regista Marco Martinelli

Eventi

Riccione

| 15:22 - 26 Marzo 2018

A marzo Riccione è Cinema d'Autore, il ciclo di film promosso dal Comune di Riccione con Giometti Cinema, offre storie e ritratti di quotidianità ma anche di eccezionalità, raccontati da chi li ha realizzati e da chi li ha interpretati. Martedì 27 marzo alle ore 20.30 la rassegna presenta il regista Marco Martinelli di “Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi”, il film dedicato alla leader birmana cha ha ispirato il film dei due fondatori del pluripremiato Teatro delle Albe. Si ripercorrono, attraverso il racconto-evocazione di sei bambine, i venti anni agli arresti della leader della Lega Nazionale per la Democrazia in Birmania e Premio Nobel per la Pace ( figlia dell’eroe nazionale ucciso quando lei aveva solo 2 anni) , che ha trascorso oltre vent’anni agli arresti domiciliari per essersi opposta alla dura dittatura del suo paese. In un magazzino di costumi teatrali una bambina si avventura, e da lì ci conduce in un Oriente gravido di cronaca politica intessuta a musiche e colori sgargianti. Aung San Suu Kyi è interpretata con intensità da Ermanna Montanari, attrice pluripremiata, osannata dalla critica, così come il lavoro con il teatro delle Albe, che ha fondato nel 1983 con il compagno di vita e d’arte Marco Martinelli. Alla regia del film Martinelli, saggio e umano pedagogo, sensibile e acuto regista teatrale: arrivato a 60 anni ha deciso che era tempo di dedicarsi anche al cinema, e come a teatro il tocco è quello di un Film d’Arte.

Il biglietto di ingresso alla proiezione è di 5 euro.

Buffet aperitivo offerto da Bio's Kitchen - Terra & Sole.