Rimini: nel primo week-end di primavera fioccano denunce e ‘spuntano’ 50 grammi di droga nascosta al parco

Rimini

| 15:09 - 26 Marzo 2018

E' stato intenso in questo week-end il lavoro degli uomini della Questura di Rimini per servizi di controllo sul territorio intensificati in occasione di numerosi eventi svoltisi da venerdì 23 fino alla Domenica delle Palme. Sia a Rimini che nei vari centri della provincia, sono state infatti numerose le iniziative religiose organizzate e che hanno richiamato migliaia di cittadini. Si sono svolte senza alcuna problematiche le Via Crucis organizzate dalle Parrocchie cittadine e della provincia. Particolarmente partecipata è stata la Via Crucis che si è svolta nel pomeriggio di domenica tra le varie vie del centro storico: oltre 1500 i fedeli presenti che hanno animato l’Evento religioso, nonché la SS. Messa della mattina di ieri presso il ponte di Tiberio.

Sul fronte della prevenzione e repressione dei reati, sono state denunciate 7 persone per furto, per inottemperanza all’ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale e per altre violazioni delle disposizioni che riguardano l’ingresso sul territorio nazionale. Sono state identificate oltre 300 persone.

L’attività della Polizia di Stato non ha trascurato neanche i parchi e le aree verdi cittadine e il fiuto del cane poliziotto ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 50 gr di sostanza stupefacente nascosta dietro una panca nel Parco Marecchia.

Sul fronte dei controlli stradali sono stati 15 i posti di blocco della polizia Stradale per questo week-end, sono stati 200 gli automobilisti identificati, controllati 186 veicoli, elevati oltre 50 verbali per violazione delle disposizioni al codice della strada, 2 le carte di circolazione ritirate e una quarantina i controlli effettuati mediante etilometro.