Boxe, il riccionese Victor Buga batte il riminese Ylli Zabeli nella riunione della Gio Boxe Cattolica

Sport

Riccione

| 14:22 - 26 Marzo 2018

Importante risultato per la sezione Boxe della Polisportiva Riccione durante la riunione pugilistica allestita presso palestra Gio Boxe di Cattolica. Victor Buga della Boxe Riccione ha fatto il suo debutto nella categoria 64 kg Senior contro Ylli Zabeli della Boxe Biagini di Rimini vincendo nettamente ai punti. Buga si è aggiudicato tutte e tre le riprese facendo prevalere la migliore tecnica su un avversario più basso di statura, ma molto forte fisicamente. Un avversario che veniva sempre avanti con i ganci, ma che spesso veniva anticipato da Buga con il jab o i colpi venivano schivati per poi rientrare. Soddisfazione per i tecnici Ettore Iobbi e Giorgio Bianchini.