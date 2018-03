Al Misano World Circuit arriva la kermesse dedicata ai camionisti: attese 40mila presenze

Eventi

Misano Adriatico

| 14:10 - 26 Marzo 2018

Sabato26 e domenica 27 maggio Misano World Circuit ospiterà l’edizione 2018 del 26° Misano Petronas Urania Grand Prix Truck il grande appuntamento dedicato al pianeta camion e unico in Italia per la sua formula, che nella scorsa edizione richiamò oltre 40.000 visitatori. Confermato l’abbinamento con il title sponsor Petronas Urania, prestigioso brand che affiancherà MWC anche nella prossima edizione.

“Sarà una edizione davvero speciale – commenta Andra Albani, Managing Director MWC – che vedrà il forte incremento della presenza di mezzi in esposizione perché di fatto l’appuntamento di Misano è l’unica manifestazione italiana che nel 2018 garantirà un evento completamente dedicato ai truck. Si aggiungono le altre componenti spettacolari e il profilo di evento sostenibile che abbraccia ormai la gran parte del nostro calendario”.

Fulcro del weekend l’area commerciale, con tutte le grandi case produttrici e i loro nuovi modelli, con le tecnologie, agli accessori e a tutto ciò che ruota intorno al mondo dei camion.

Il recente ampliamento dell’area paddock, renderà disponibili 70.000 mq di aree dedicate ai mezzi in esposizione e in generale all’area commerciale.

La partnership editoriale con Sandhills Italy, la multinazionale americana presente in Europa (in Italia con Trasporto Commerciale e CamionSuperMarket), garantirà anche l’organizzazione di un’area dedicata ai mezzi usati e allestirà in paddock circuiti per i test drive per i truck mentre i veicoli commerciali si potranno provare al Misanino, la pista Handling dell’autodromo. Inoltre l’ampia gamma di test drive si completa anche in pista internazionale oltre ai tour esterni. Spazio anche ai mezzi per la movimentazione terra.

Per i professionisti presenti, l’opportunità di prove di qualità, con l’aiuto di un istruttore, alla scoperta dei punti di forza e delle peculiarità del veicolo. Inoltre, prove di abilità, con il confronto fra i partecipanti, e prove di prodotto nel circuito del paddock o in pista.

Nelle due giornate si svolgerà anche l’unico appuntamento in Italia del FIA European Truck Racing Championship, l’imperdibile spettacolo dei camion che corrono in pista. La gara di MWC sarà la prima del Campionato e al venerdì è previsto un press day internazionale per illustrare la stagione che vedrà l’assalto di una ricca griglia di concorrenti al titolo di Adam Lacko (Buggyra International Racing System – Freightliner) che nel 2017 ha vinto l’Europeo davanti a Jochen Hahn (Team Hahn Racing – Iveco) e Norbert Kiss (Tankpool24 Racing - Mercedes-Benz).



Inoltre, nel grande paddock di MWC arriveranno oltre 180 camion decorati provenienti da tutta Europa, per uno spettacolo davvero emozionante. Sono già aperte le iscrizioni e per info i contatti sono:

mail: Tel: truckfestival@misanocircuit.com - +39.0541.618512

Una delle novità dell’edizione 2018 sarà l’estensione alla rassegna internazionale delle best practice già attivate in occasione di altri eventi internazionali, così da adeguarlo ad un formato ambientalmente e socialmente sostenibile.

Sarà proposta l’iniziativa ‘pilota’ denominata Greening Misano Grand Prix Truck 2018, che prevede uno sviluppo già programmato per le prossime edizioni. Fra le best practice, anche un servizio di assistenza ai disabili, a cura dell’Associazione papa Giovanni XXIII.