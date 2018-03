Posteggio all'interno della Pescheria di via Battisti, quattro le domande pervenute in Comune a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:32 - 26 Marzo 2018

Sono quattro le domande pervenute in Comune per aggiudicarsi un nuovo posteggio all’interno della pescheria di via Battisti. Al bando, che si è chiuso sabato scorso, hanno infatti partecipato tre produttori agricoli e un commerciante del settore alimentare che ha proposto la vendita di salumi. Lo Sportello unico delle imprese sta ora vagliando le domande al fine di verificare il rispetto dei requisiti indicati dal bando, per poi arrivare alla stesura della graduatoria definitiva con l’assegnazione dei tre posti a disposizione.



L’intento dell’Amministrazione comunale è infatti quello di rilanciare il commercio all’interno dello storico edificio di via Cesare Battisti, attraverso l’assegnazione di due nuovi posteggi giornalieri a commercianti del settore alimentare e uno a produttori agricoli per un periodo sperimentale di due anni. In questo modo la pescheria potrebbe diventare un piccolo mercato coperto consolidando ancor di più la sua vocazione commerciale.