E-commerce, nuove piattaforme online per il Gruppo Aeffe di San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:19 - 26 Marzo 2018

Il Gruppo Aeffe rafforza la strategia distributiva omni-channel, gestendo internamente l'integrazione dei canali di vendita on-line e off-line. Grazie alla creazione di un team ad hoc, Aeffe - società del lusso quotata al segmento Star di Borsa Italiana - si occuperà direttamente degli store online dei brand di proprietà, tra cui Moschino, Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini. I nuovi flagship store online - spiega il gruppo - saranno concepiti come luoghi esperienziali ed interattivi, orientati ad offrire servizi sempre più su misura del cliente. Il sito e-commerce di Pollini continuerà ad essere gestito secondo le attuali modalità in via indipendente. Il debutto per le rinnovate piattaforme è previsto a settembre. Il nuovo progetto verrà sviluppato su scala globale in partnership con Triboo, società quotata sul mercato Aim, attiva nei settori dell'e-commerce, advertising e comunicazione online. Sul fronte dell'internazionalizzazione, priorità ai mercati ad elevata crescita, soprattutto nell'area della Greater China e Asia Pacific, oltre a Stati Uniti, dove Aeffe già registra gran parte delle attuali vendite on-line. "Aeffe - spiega il dg Marcello Tassinari - sta investendo molto nell'implementazione di strategie volte a rafforzare il posizionamento dei propri brand a livello internazionale. Con il lancio di questo progetto digitale, sfruttando al meglio le innovazioni tecnologiche, miriamo ad ottimizzare l'integrazione tra i canali di vendita, fisico e on-line, per rendere il dialogo con i consumatori finali dei nostri brand di proprietà sempre più fluido anche attraverso un efficace servizio personalizzato".