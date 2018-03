Ripartiti i lavori all'Ex Terminator, l'immobile in piazzale Cesare Battisti. Apertura prima dell'estate

Attualità

Rimini

| 12:55 - 26 Marzo 2018

“La buona notizia è che proprio oggi riparte il cantiere – ha detto nella sua introduzione all’argomento l’assessore al Patrimonio Gian Luca Brasini che questa mattina, con la dirigente al Patrimonio Anna Errico, ha spiegato nella terza Commissione consiliare convocata per discutere della mozione presentata dal consigliere comunale Gioenzo Renzi, lo stato di fatto dell’immobile comunale situato in piazzale Cesare Battisti 21, meglio conosciuto come ‘ex Terminator’.

Un intervento su uno stabile – hanno spiegato – per niente semplice, anzitutto per il luogo in cui si trova, per lo stato dello stesso, per i costi necessari all’intervento ed anche per gli obiettivi che l’Amministrazione comunale a posto in capo al concessionario che con l’aggiudicazione della gara si è fatto carico degli interventi di recupero, riqualificazione, sistemazione dello spazio e dello spazio esterno.

Un immobile che sarà sì destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, con la possibilità di ospitare eventi di intrattenimento culturale, ma che dovrà avere un ruolo strategico nel più ampio progetto di riqualificazione e trasformazione urbana dell’intera zona della stazione ferroviaria di Rimini, per essere incrocio tra il centro storico e il mare, snodo di passaggio per migliaia di turisti e riminesi.

Non ha caso – ha fatto notare l’assessore Brasini – solo al quarto tentativo abbiamo potuto aggiudicare la gara e da subito si sono palesate le difficoltà d’ordine edilizio per lo stato d’abbandono in cui versava l’immobile.

Demolizioni, consolidamento sismico, rifacimento sottoservizi e impiantistica, necessità di investimenti consistenti sono tra le cause che hanno portato a un rallentamento della tabella di marcia che, con la ripresa dei lavori e con il versamento di una cauzione di 40.000 euro, oggi riparte traguardando l’apertura alla vigilia della stagione estiva.”