Basket serie C femminile, per la Renauto una giornata storta

Rimini

| 12:45 - 26 Marzo 2018

Abbandonate definitivamente le chances playoff, la RenAuto di coach Pier Filippo Rossi, priva di Tosi e Laura Poplawska, esce sconfitta dal campo di Budrio dopo una prova sottotono rispetto alle ultime uscite

Dopo un primo quarto in equilibrio le padrone di casa allungano nella seconda frazione, approfittando della sterilità offensiva dell'Happy aggravata dall'uscita di Re, che non rientrarà più, per una botta (niente di grave) alla testa.

All'intervallo Budrio è avanti di 12 sul 30-18.

AL rietro in campo le rosanero reagiscono e con un parziale di 13-9 si riavvicinano sotto la doppia cifra, 39-31 al 30'.

Nel quarto quarto però Budrio riallunga e va a vincere.

«Brutta partita in cui purtroppo non avevamo più niente da giocarci in chiave play-off - spiega coach Rossi -. In più ho dovuto fare il possibile per non tenere troppo in campo le U18 che oggi - lunedì 26/3 - e giovedì giocheranno due gare fondamentali per il campionato Elite».

La RenAUto tornerà in campo a Terre del Reno (FE) sabato 7 aprile, alle ore 20.00, per il match con la Basket Academy Mirabello.



Basket Budrio-Happy Basket 51-37 (14-12; 16-6; 9-13; 12-6), giocata domenica 25/3.

Budrio: Frabetti, Gnudi, Ricchetta 10, Martelli, Gilioli 3, Pazzaglia 4, Giacometti 16, Zaniboni, Torresani 18, Curati, Marcheselli. All. Busciglio

Happy Basket: Novelli 15, Re 3, Fattori 2, La Forgia 4, Saponi 2, Palmisani, Pignieri 2, Prasal, Sarti, Girelli 4, Borsetti, Poplawska Li 5.. All. Rossi

Arbitro: Bertocchi e Carozzi.