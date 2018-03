San Leo protagonista nel mondo su Rai Italia con Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini

Attualità

San Leo

| 12:30 - 26 Marzo 2018

Mercoledì 28 Marzo 2018, San Leo sarà fra i protagonisti di “Community – L’altra Italia”, programma dedicato agli italiani che vivono all’estero. Il programma all’interno di Rai World, portale Rai per l'estero, condotto da Gloria Aura Bortolini e Alessio Aversa, è un contenitore di diverse rubriche con tanti ospiti e filmati da quei Paesi dove la presenza di italiani è più forte.

Costruito sulla base di filmati e réportages girati da corrispondenti in Australia, Africa, Asia e nel continente americano (alla fine della stagione i filmati trasmessi saranno più di 600), il programma permette di conoscere le storie individuali di un gran numero di emigrati diversi tra loro per età, sesso, professione, stato sociale. Permette di entrare nelle loro case per conoscere le famiglie, le abitudini, insomma, la loro vita nei più disparati aspetti, ma permette anche di assistere a tutte le iniziative collettive e i momenti di ritrovo che si vanno organizzando un po’ in tutto il mondo da parte delle comunità italiane: convegni, concerti, mostre, scuole di lingua, istituti di cultura.

Community, ospita nel suo studio i rappresentanti delle eccellenze italiane in numerosi campi e, tra le rubriche più longeve, c’è quella dedicata ai borghi italiani. Grazie alla collaborazione fra il Touring Club Italiano e la RAI, per la stagione 2017-2018 alcune puntate saranno dedicate ai borghi Bandiera Arancione del Touring.

Mercoledì 28 Marzo 2018, ospiti di Community saranno il Sindaco Mauro Guerra e il Maestro Stefano Cucci, che intervistati da Alessio Aversa, presenteranno San Leo agli italiani nel Mondo.

Ci sarà spazio per raccontare la bellezza, la storia, le tradizioni della Capitale del Montefeltro, parlare di personaggi illustri come San Francesco e Dante Alighieri, della Fortezza e dei monumenti del Centro Storico, delle eccellenze gastronomiche e del San Leo Festival, uno degli eventi di spicco del cartellone cultuale leontino.



Per non perdere l’appuntamento con San Leo e Community, questa la programmazione:





Rai Italia 1(Americhe: New York, Toronto, Buenos Aires, San Paolo)

Mercoledì 28 Marzo ore 17.30 (Ora New York) – ITALIA ore 23.30



Rai Italia 2 (Australia - Asia)

Mercoledì 28 Marzo ore 14.15 (Ora Pechino/Sydney) - ITALIA ore 08.15



Rai Italia 3 (Africa)

Mercoledì 28 Marzo ore 18.15 (Ora Johannesburg)- ITALIA ore 18.15



La puntata sarà disponibile per l’Italia e gli altri Paesi Europei sul sito www.raitalia.it