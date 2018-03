Volley femminile, Bellaria ha la meglio su Bologna: partenza in salita con vittoria finale

Sport

Bellaria Igea Marina

| 11:59 - 26 Marzo 2018

Suda le proverbiali sette camice, Bellaria per avere la meglio sul Team Bologna Rossa, selezione U16 del consorzio bolognese Idea Volley. Coach Giulianelli durante la settimana ha lavorato per tenere alta la concentrazione delle sue ragazze in vista della gara contro le terribili ragazzine bolognesi. L'andamento della partita conferma le preoccupazioni del coach bellariese, che fin dalla prima palla dimostrano di essere un’ottima formazione. Le felsinee spingono in battuta e grazie ad ottime difese e ad attacchi potenti mettono in difficoltà la Gut Chemical, il primo set si conclude sul filo di lana con le ospiti che chiudono 24/26.

Coach Giulianelli chiede alla squadra pazienza e soprattutto calma, le ragazze rispondono e con determinazione ed esperienza contengono le esuberanti bolognesi, Rynk grazie ad una buona ricezione sfrutta una ispirata Albertini che con 16 punti risulterà la top scorer, buona anche la prova di Tosi Brandi che da posto due mette in grossa difficoltà la difesa ospite.

Tre set fotocopia, con le squadre che lottano punto a punto fino a metà set poi l'esperienza del Bellaria prevale e le permette di chiudere i parziali a 18, 17 e 18.

Una vittoria importante per rimanere vicine alla capolista Lugo. Dopo la sosta pasquale, la Gut Chemical sarà attesa in trasferta a San Martino in Strada, sabato 7 Aprile h. 19:00.