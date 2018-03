Andare in barca a vela fa bene, Open Day a Pasqua: 150 persone potranno navigare lungo la costa

Attualità

Rimini

| 11:03 - 26 Marzo 2018

Navigare in barca a vela fa bene. Lo confermano studi scientifici e lo dice anche Albatros Scuola Nautica di Rimini che da cinque anni organizza Pasqua Vela Open Day, evento completamente gratuito, che permetterà ad oltre 150 persone di poter navigare, per qualche ora, lungo la costa della città romagnola.

Tre imbarcazioni cabinate a vela, saranno messe a disposizione dell’agenzia nautica riminese con a bordo istruttori qualificati che coinvolgeranno gli ospiti più curiosi nell’effettuare le manovre di bordo.

“Abbiamo sempre pensato che il mare fa bene” dichiara Luca Conti, titolare di Albatros. “Navigare a vela è terapeutico in tutte le sue forme. Dalla versione sportiva in solitaria dove si forgia il carattere e si aumenta il controllo di mente e corpo, alle regate in equipaggio dove emergono altri aspetti fondamentali quali la coordinazione, la leadership e la fiducia del gruppo ed infine c’è la vela in libertà dove a volte non esiste neppure una meta precisa e si naviga condividendo con nuovi amici le sensazioni di libertà che offrono il vento ed il mare”.

La vela quindi, terapeutica ed alla portata di tutti, per un evento che dal 2013 ha visto tantissime persone ricevere il battesimo del mare, apprezzando Rimini e la riviera romagnola da una prospettiva completamente diversa.

IL PROGRAMMA

La base di imbarco per le uscite sarà Piazzale Boscovich (davanti al bar Souvenir) nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 aprile.

Sarà possibile scegliere tre turni: il mattino dalle 10.00 alle 12.00, il pomeriggio dalle 14.15 alle 16.15 e dalle 16.30 alle 18.30.

Per informazioni e prenotazioni (fino ad esaurimento posti) mandare una mail a info@agenzia-albatros.it o chiamare 054154750 oppure 3336007736.