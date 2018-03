Giornate Fai di Primavera, al Grand Hotel di Rimini è boom di visitatori, anche un'ora di fila per entrare

Attualità

| 10:24 - 26 Marzo 2018

Oltre 50 metri di coda per entrare a visitare il Grand Hotel di Rimini e del Parco Fellini nell'ambito delle Giornate Fai di Primavera. Un weekend dedicato alle bellezze italiane che, in provincia di Rimini, sono state baciate anche dal sole. Lunghe file durate anche un'ora per poter accedere alle sale dello storico hotel riminese: hall e corridoi sono stati presi d'assalto da riminesi e turisti provenienti anche da fuori città. Ciceroni d'eccezione gli studenti delle scuole superiori di Rimini, appositamente formati per questo evento.

La grande quantità di persone interessate alla struttura, ha reso necessario allungare l'orario di visita. I gruppi si sono susseguiti a ciclo continuo.

Il parco è suddiviso in grandi porzioni dalle ampie strade pedonali che lo attraversano e una delle aree verdi che lo compongono fa parte del giardino del Grand Hotel di Rimini. In posizione centrale si trova la Fontana dei quattro cavalli, realizzata nel 1928, demolita negli anni ’50 e poi ricostruita e ricollocata con alcuni degli elementi originali, nel 1983. Il Grand Hotel Rimini è stato realizzato dalla Società Milanese Alberghi, Ristoranti e Affini e inaugurato il 1° Luglio 1908.