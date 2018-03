FOTO: finisce 1-1 la sfida salvezza tra Santarcangelo e Fano, a segno Toninelli

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 08:58 - 26 Marzo 2018

Finisce in parità 1-1 la sfida del Mazzola tra Santarcangelo e Fano, in palio pesanti punti salvezza, ma anche un probabile anticipo di playout. Sono i marchigiani a passare in vantaggio al 20': Lesjak atterra Fioretti in area, dal dischetto Germinale spiazza Bastianoni e porta in vantaggio il Fano. I clementini reclamano a loro volta un penalty alla mezz'ora, quando Magli ferma Piccioni servito da Bussaglia. Il pari arriva al 58' sugli sviluppi di una punizione di Piccioni, con la scivolata vincente di Toninelli (nella foto principale, il terzino sta per scoccare il tiro vincente).







Santarcangelo - Fano 1-1

Reti: 20' rigore Germinale (F), 58' Toninelli (S)





Santarcangelo (3-4-1-2): Bastianoni; Lesjak, Briganti, Sirignano; Maini (46' Semedo), Di Santantonio, Dalla Bona, Toninelli (82' Broli sv); Capellini; Piccioni, Bussaglia (86' Moroni sv).

A disp.: Moscatelli, Iglio, Bondioli, Spoljaric, Dhamo, Tommasone, Obeng, Broli, Spoliarits, Semedo, Vegh.

All.: Caneo (Cavasin squalificato).





Fano (3-5-2): Thiam; Sosa, Gattari, Magli; Pellegrini sv (8’ Lanini), Eklu, Lazzari, Schiavini (74' Varano), Fautario; Fioretti (74' Melandri), Germinale (91' Rolfini sv).

A disp.: Nobile, Soprano, Gasperi, Danza, Udoh, Maddaloni, Masetti, Troianiello.

All.: Brevi.





Arbitro Robilotta di Sala Consilina.

Note: spettatori 650. Ammoniti Magli, Schiavini, Lesjak ed Eklu. Angoli 3-6.