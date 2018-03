Volley, la capolista Rimini travolge i cugini del Riccione nel derby

Sport

Rimini

| 07:28 - 26 Marzo 2018

E´ sempre stato un derby storico tra Rimini e Riccione e che ha come sempre, richiamato il pubblico delle grandi occasioni alla palestra Rinaldi di Via Quagliati. A spuntarla, come da pronostico, sono le padroni di casa e capolista, il Riviera Volley Rimini.

Partita sempre sotto le redini delle Riminesi trascinate dall´ottima prestazione d´esperienza del capitano Filanti. Riccione alla fine ha fatto quel che ha potuto difronte ad una vera e propria corazzata. La ricezione in parte ha fatto il suo, ma non sono mai stati forniti splendidi palloni alle registe Gozi e Armellini, non in grado di sfoderare alzate efficaci e non prevedibili al muro avversario. In fase offensiva Ricccione con Pasquini, Ricci, Casadei e Giavolucci è stato poco incisivo, ovviamente complice il grande lavoro in difesa del Riviera. Al centro pochi i palloni toccati dal trio Morri, Pivi e Gasperini perchè, come precedentemente sottolineato, non essendoci stata una precisa ricezione è stato difficile per i palleggiatori servire i suoi centali.