Lutto nel mondo dello spettacolo, si è spento Fabrizio Frizzi, nel 2009 condusse il capodanno di Rimini

| 06:55 - 26 Marzo 2018

Si è spento nella notte Fabrizio Frizzi. Il notissimo conduttore televisivo, 60 anni, è morto a Roma a seguito di una emorragia cerebrale. Il 23 ottobre scorso venne colto da un malore, una ischemia, durante la registrazione di una puntata del programma "L'Eredità". Venne ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma dove fu dimesso alcuni giorni dopo. Il conduttore tornò in tv a dicembre, sempre alla guida del programma di RaiUno.

Frizzi è stato anche uno dei conduttori della lunga serie dei Capodanni di Rai Uno in diretta da Rimini. Prese il testimone dell'Anno che Verrà da Carlo Conti e condusse l'edizione del 31 dicembre 2009. "Sono emozionato" disse allora ai nostri microfoni "è una grande possibilità essere vicino agli italiani in un momento di gioia e speranza per il futuro". Legato anche a Rimini, Frizzi ci raccontò di averci lasciato il cuore "Ho ricordi tanto teneri" disse "Qua a Rimini mi presi una scuffia, un innamoramento di quelli che ti lasciano di stucco. Mi ricordo una notte in bianco passata in spiaggia perché questa ragazza non mi filava per niente. Insomma ho ricordi epocali qua a Rimini. Per me tornare qua a fare il Capodanno è una stretta al cuore perché rientro in contatto con periodi belli vissuti qui".

"Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi" recita il commento della Rai "Non scompare solo un grande artista e uomo di spettacolo, con Fabrizio se ne va un caro amico, una persona che ci ha insegnato l’amore per il lavoro e per l’essere squadra, sempre attento e rispettoso verso il pubblico".