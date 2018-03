Riccione: il 20° Premio Baleani va al ‘Signore del Cinema’ Massimiliano Giometti. INTERVISTA

Attualità

Riccione

| 20:23 - 25 Marzo 2018

Va a Massimiliano Giometti, imprenditore e patron delle sale Giometti Cinema del Palacongressi di Riccione, il 20° premio alla memoria Enzo Baleani, riconoscimento nato su volontà proprio dello storico gioielliere e che ogni anno viene conferito ad un personaggio riccionese che si è distinto particolarmente per il suo impegno in e per la città. A consegnarlo domenica mattina, in Piazzetta del Faro, su un viale Ceccarini già addobbato per gli eventi pasquali, il sindaco di Riccione Renata Tosi, Maurizio Metto, presidente del Consorzio Ceccarini e ovviamente la signora Rita, moglie di Enzo Baleani.



Davanti ai recenti nomi a cui è stato assegnato in questi anni il prestigioso premio, tra cui Linus e Martina Colombari, quello di Massimiliano Giometti non sfigura, anzi dà il giusto pregio ad un imprenditore che ha saputo trasformare Riccione in una piccola “Cannes”, con eventi cinematografici e culturali capaci di attrarre pubblico e consenso.



“Sono felice di esser qui per la consegna di questo storico premio che individua annualmente coloro che lavorano non solo per la propria professione, ma con la passione di comunità, un imprenditore che porta Riccione nel mondo e il mondo a Riccione”, afferma il sindaco Tosi. Uno degli eventi creatura di Massimiliano Giometti è infatti Cinedonna, la rassegna di cinema al femminile con le protagoniste del grande schermo ospiti della Perla verde, oltre alla collaborazione con Cinè Giornate di Cinema, l’appuntamento estivo con le convention delle case di distribuzione e l’industria cinematografica. Eventi di successo che inevitabilmente rendono la città un palcoscenico importante.



“Sono nato a Riccione e lavoro a Riccione, sono onorato di ricevere questo premio che dedico alla mia famiglia – afferma Giometti – adoro portare in questa città cultura, perchè il cinema è cultura. Prendere un premio dai propri concittadini è emozionante”. E nel congedarsi Giometti ha ringraziato anche sua moglie Vittoria, non solo perché, come afferma, “sennò mi sgrida”, ma perché è stata ed è complice dei successi della famiglia Giometti.





Intervista a Massimiliano Giometti di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso