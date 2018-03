Calcio 1a Cat: la capolista Novafeltria indenne a Misano. Nel 2-2 gol magia di Simone Imola

Sport

Novafeltria

| 17:29 - 25 Marzo 2018

Il Novafeltria conquista un punto d'oro sul campo di un Vis Misano alle prese con diverse assenze, mantenendo 4 punti di vantaggio sul terzetto Athletic Poggio, Morciano e Sant'Ermete, ma con una partita in più da recuperare. La gara con il Vis Misano si sblocca a favore dei locali al 23', su rigore fischiato per dubbio fallo di Amantini: nell'azione il Novafeltria reclama, sulla punizione battuta da Meluzzi, per una manata su Stefanelli. I gialloblu di Fabbri trovano il pari al 56' con una veloce ripartenza: Amantini allarga a destra per Stefanelli che entra in area e da posizione defilata carica il destro, beffando un non irreprensibile Batani che tocca senza evitare il gol. Il Vis Misano torna in vantaggio al 65' direttamente su calcio d'angolo, con una magia di Simone Imola: dalla bandierina destra il terzino calcia di sinistro, la traiettoria non trova alcuna deviazione e si infila imparabilmente sul palo più lontano. Due minuti dopo Semprini vola a negare il tris a Torsani. Il Novafeltria trova il secondo pareggio al 75' grazie a uno splendido lancio di Sebastiani, che trova al limite dell'area la sponda di Baldinini: l'attaccante libera Stefanelli in area, fermato fallosamente da Fraternali. Dagli undici metri Rinaldi trasforma con classe, spiazzando Batani. Il Vis Misano sfiora il tris all'81': sinistro dal limite di Torsani, Semprini strepitoso si distende e toglie la palla dall'angolo basso alla sua destra, Urbinati da posizione defilata calcia in diagonale cercando il secondo palo, trovando il miracoloso salvataggio di Raffelli sulla linea, a portiere battuto.





Vis Misano - Novafeltria 2-2

Reti: 23' rigore Urbinati M. (VM), 56' Stefanelli (N), 65' Imola (VM), 75' rigore Rinaldi (N).





Vis Misano: Batani, Diletti, Imola, Pironi, Fraternali, Siliquini; Benedetti (68' Pilan), Laro; Urbinati M., Meluzzi (50' Urbinati F.), Torsani.

In panchina: Farina, Borgognoni, Fiorini, Signorini, Nacar.

Allenatore: Bucci.





Novafeltria: Semprini, Cupi, Gori (87' Fattori); Ceccaroni (73' Arapi), Raffelli G., Rinaldi; Farabegoli, Amantini (63' Sebastiani); Stefanelli, Radici (68' Baldinini Fra.), Mahmutaj (90' Bettini).

In panchina: Casali, Poggioli.

Allenatore: Fabbri.





Arbitro: Pili di Rimini.

Ammoniti: Raffelli G., Radici, Torsani, Fraternali, Farabegoli, Siliquini, Meluzzi, Semprini.

Espulsi: 82' Bucci (allenatore Vis Misano).