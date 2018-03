Calcio 1a Cat: Verucchio vince 2-0 la sfida playoff con l'Alta Valconca

Sport

VillaVerucchio

| 17:21 - 25 Marzo 2018

Verucchio - Alta Valconca 2-0

Reti: 43' Genghini A., 66' Bruma





Verucchio: Maggioli, Colonna R. (86' Zavattini), Genghini A., Pioli (60' Genghini L.), Rocchetti, Semprini, Michilli (77' Samouka), Tentoni, Bruma (69' Pilotto), Strologo (60' Zangoli), Mazzocchi.

In panchina: Vandi, Valenti.

Allenatore: Costa.





Alta Valconca: D’Andrea, Bertolucci, Mancini, Diagre (79' Cavalli), Musta, Ortibaldi; Pazzaglini M., Antonietti (75' Mancini), Bigucci, Ricciatti, Ottaviani (69' Pazzaglini A.).

In panchina: Bornacci, Ferri, Manfredonia, Saiori.

Allenatore: Del Monte.





Arbitro: Riccardi di Rimini.

Ammoniti: Semprini, Michilli, Tentoni, Manfredonia

Espulsi: nessuno.





Quarta vittoria consecutiva per il Verucchio che sale a 36 punti in classifica, superando per due reti a zero l’Alta Valconca. Ritmi elevati e match piacevole per tutti gli appassionati di calcio, con un’Alta Valconca che s’affaccia subito davanti grazie alla conclusione di Bigucci, che trova i guantoni di Maggioli. Al 10’ si fa vivo anche il Verucchio: Andrea Genghini raccoglie una punizione in area, prova la conclusione che viene deviata dalla difese e, sulla ribattuta, Bruma spara alto in acrobazia. Calcio piazzato insidioso anche per gli ospiti al 29’, ma la sfera termina alta. I rosanero chiudono la prima frazione in attacco e trovano anche la rete al 43’ su una punizione di Andrea Genghini che insacca da 35 metri, complice anche la deviazione di Musta. Primo tempo che si chiude, quindi, sull’1 a 0. La seconda frazione si scalda solo a partire dal 65’ con un colpo di testa di Manfredonia, il quale prova a riaprire il match, ma la palla sorvola la traversa. Il Verucchio trova il 2 a 0 un minuto dopo, al 66’, grazie ad una perfetta trama offensiva che premia il movimento di Bruma, il quale è freddo a saltare l’estremo difensore ospite e ad insaccare. Non demorde la squadra di Delmonte che ha l’opportunità di riaprire i giochi al 73’, ma Ricciatti, lasciato libero all’altezza del dischetto del rigore, non riesce a superare la difesa padrone di casa che devia la conclusione. Ancora Verucchio nel finale: D’Andrea è bravo a respingere prima il tiro di Riccardo Colonna al 78’ e di Samouka al 91’. Dopo quattro minuti di reupero, triplice fischio del signor Riccardi di Rimini che assegna la vittoria al Verucchio di Costa.





Ufficio stampa Verucchio Calcio