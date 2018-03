Calcio Promozione: Pietracuta a valanga sul Bellaria 7-0, tripletta per Fratti

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:16 - 25 Marzo 2018

Pietracuta - Bellaria 7-0

Reti: 4', 27', 80' Fratti, 31' Alessandrini, 41' e 51' Tani, 81' Halilaj.





Pietracuta: Lasagni, Giovanetti, Masini, Balducci A. (73’ Michelotti), Amadei, Alessandrini (73’ Faeti); Halilaj, Fabbri F. (62’ Tosi); Fratti, Tani (59’ Sebastiani), Bindi (69’ Paolini)

In panchina: Balducci C., Pavani.

Allenatore: Fregnani.





Bellaria: Merciari, Antonelli, Gini, Nasto, Metalialj, Chiussi; El Bachra, Pari; Caporali, Magnani (46’ Vajimi), Kohoai (80’ Gili).

In panchina: Szabo, Aragao.





Arbitro: Rafaiani di Bologna (Assistenti Pirini di Cesena e Piroddi di Faenza).

Ammoniti: Giovanetti.

Espulsi: nessuno.





Partita senza storia al Bindi tra un Pietracuta impegnato nella lotta per accedere ai playoff ed un Bellaria da tempo rassegnato alla retrocessione. Le note di maggiore interesse possono riassumersi con la tripletta di Fratti che torna in vetta alla classifica cannonieri, nella giovanissima età degli ospiti, scesi in campo sostanzialmente con la Juniores e con l’esordio tra i locali del 2002 Faeti, prospetto della difesa rossoblu in forza agli Allievi. L’attesa del primo gol pietracutese dura appena quattro minuti. Dopo una rete annullata a Balducci per un precedente fallo a favore dei rossoblu, è proprio bomber Fratti, servito da un passaggio filtrante di Halilaj, a superare Merciari con un destro da centro area. Spinge il Pietracuta che sfiora il raddoppio con due punizioni dal limite che escono di pochissimo calciate da Fratti e Alessandrini. Al 21’, al termine di un’azione corale dei biancoazzurri, arriva l’unico tiro verso la porta difesa da Lasagni. È Pari a provarci dal limite ma la palla esce alla destra del portiere. Dopo aver respinto con bravura una bordata ravvicinata di Halilaj al 26’, Meciari deve arrendersi ancora alla conclusione defilata di Fratti che incoccia nella base del palo e termina la sua corsa in rete. La terza marcatura è opera del jolly Alessandrini che intorno alla mezz’ora incorna imparabilmente un calcio d’angolo battuto da Fabbri. Prima che il primo tempo si concluda il Pietracuta passa ancora con Tani, abile a finalizzare uno schema su calcio piazzato che lo mette nella condizione di calciare in porta da distanza ravvicinata. Lo stesso Tani si ripete in apertura di ripresa portando a cinque le reti di vantaggio dei suoi: Fratti calcia dal limite e Merciari respinge lateralmente ma Tani insegue la palla e insacca da posizione quasi impossibile. Le sostituzioni rallentano ancora di più la partita che ha un ulteriore sussulto intorno all’80’ quando Fratti controlla un suggerimento di Halilaj e calcia in rete dall’altezza del dischetto. Passa appena un minuto e Halilaj, dopo molti tentativi falliti, si iscrive al listino dei marcatori scaricando in rete un sinistro rasoterra al termine di un’azione personale. Non resta che attendere il novantesimo che sancisce la fine della gara, senza che vi sia neppure un minuto di recupero.





Ufficio Stampa Pietracuta Calcio