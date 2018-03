Calcio Promozione: Abbondanza illude l'Igea Marina, il Del Duca Ribelle conquista l'1-1

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:15 - 25 Marzo 2018

Igea Marina - Del Duca Ribelle 1-1

Reti: 31' Abbondanza (IM), 66' Fabbri E. (DD).





Igea Marina: Rossi, Abbondanza, Bocchini, Pirini, Zanotti, Venturi; Bellavista (71' Carestia), Casadei; Belloni, Facondini (65' Brighi), Ciclamini (81' Loi).

In panchina: Berardi, Poli, Comandini, Righini.

Allenatore: Gavagnin.





Del Duca Ribelle: Teodorani, Tiranti, Fabbri R., Petricelli, Forti (81' Taioli), Baronio (86' Tramonti); Zoffoli, Bravaccini; Mordenti (71' Balducci), Carrozzo (46' Fabbri E.), Guri.

In panchina: Giustore, Salvigni, Diop.

Allenatore: Montanari.





Arbitro: Giordano di Bologna (Assistenti Ronci di Rimini e Finori di Ferrara).

Ammoniti: Rossi, Venturi, Fabbri R., Forti, Ciclamini, Brighi.

Espulsi: nessuno.







L'Igea Marina ferma sul pari per 1-1 il Del Duca Ribelle. La partita è giocata su buoni ritmi e regala subito emozioni dopo trenta secondi, quando Bravaccini, spalle alla porta, controlla e gira a rete, impegnando Rossi alla respinta. Sul tap-in di Mordenti è Bocchini a salvare in corner. Ancora Rossi al 6' salva sul tiro di Carrozzo servito da Mordenti. Due minuti dopo risponde l'Igea Marina con un colpo di testa di Abbondanza alto sopra la traversa. Al 13' è Bellavista a fallire il diagonale vincente a tu per tu con Alex Teodorani, portiere di Rimini scuola Cesena. La più ghiotta occasione per gli Adriatici arriva al 22' su calcio d'angolo di Abbondanza, Belloni di testa colpisce la traversa. Il forcing dei riminesi viene premiato al 31' con Abbondanza, che di testa capitalizza il corner battuto da Facondini.





Nella ripresa le occasioni latitano, ma al 66' il Del Duca Ribelle trova il pareggio: uscita spericolata di Rossi che viene anticipato da Zoffoli, il cross in area innesca un batti e ribatti risolto da Erik Fabbri. Al 74' i cesenati sfiorano il sorpasso con un tiro da fuori area di Balducci che pareggia il conto delle traverse colpite. Ultimo brivido all'88' con una punizione di Carestia che termina a lato alla destra di Teodorani.