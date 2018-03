Calcio Promozione: la Stella ferma sul pari la capolista Cattolica

Sport

Rimini

| 17:14 - 25 Marzo 2018

La Stella Rimini ferma sul pari per 0-0 la capolista Cattolica, al termine di una partita molto tattica, giocata prevalentemente a metà campo, con poche occasioni da ambo le parti. Il tiro più pericoloso nel primo tempo arriva al 44', tiro al volo di Gabellini sugli sviluppi di calcio d angolo, ma Andreani blocca. L'occasione più grande per il Cattolica capita al 50'; la difesa locale respinge corto, tuttavia Mani è impreciso da ottima posizione. Da registrare all'80' un tiro alto di Di Filippo da posizione angolata. La Stella recrimina due rigori al 52' e all'85', il primo per un presunto mani e il secondo, più dubbio in seguito di azione insista di Crescentini che cade a terra in area. L arbitro decide per simulazione e giallo.



Stella - Cattolica 0-0

Stella: Temeroli, Nardi, Ferraro, Mussoni, Fabbrucci; Cicchetti (Dragovoya),

Pizzagalli (Riccardi), Crescentini; De Martino (Gaido), Greco, Gabellini.

In panchina: Favarelli, Radu, Belicchi, Gacovicaj.

Allenatore: Boldrini.





Cattolica: Andreani, Casolla, Parma, Cruz, Tombari, Mazzoli; Mani, Mercuri; Pasolini, D'Elia (Di Filippo), Brighi (Politi).

In panchina: Venghi, Silvestri, Ceramicoli, Raimondi, Cenerali.

Allenatore: Giorgi.





Arbitro: Montefiori di Ravenna (assistenti Faccani di Faenza e Spatrisano di Cesena).

Ammoniti: Mussoni, Fabbrucci, Crescentini.

Espulsi: nessuno.