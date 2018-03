Lavoratori precari vincono la 'battaglia' con la Coop 'Luce sul Mare' e ottengono assunzione stabile

Attualità

| 12:53 - 25 Marzo 2018

L'Unione Sindacale di Base Lavoro Privato, in una nota, rivendica con orgoglio la vittoria ottenuta dai lavoratori della cooperativa sociale di Bellaria Igea Marina "Luce sul mare", che si occupa della riabilitazione di soggetti diversamente abili. Attacca il sindacato: "la cooperativa da decenni utilizza personale precario assunto con contratti a tempo determinato, pur impiegando lo stesso personale praticamente per tutto l'anno". In questo modo, prosegue la nota, l'azienda ha "a disposizione lavoratori molto ricattabili disposti a rinunciare a diritti e garanzie oltre che a sobbarcarsi carichi di lavoro enormi". I responsabili della Usb Lavoro Privato ne hanno anche per gli altri sindacati: "Nonostante la normativa vigente che prevede al massimo 36 mesi di contratti a tempo determinato, l'azienda in complicità con un sindacato confederale (e il silenzio assenso di un altro) ha fatto firmare anni addietro una conciliazione sindacale illegittima, dove i lavoratori dichiaravano di rinunciare ai diritti previsti dalla Legge 368/2001 oltre a negarsi la possibilità di rivalsa in sede legale". Alcuni lavoratori hanno però deciso di cambiare questa situazione. Si tratta di operatori socio sanitari che dai 4 ai 9 anni lavorano con difficoltà, senza potersi programmare un futuro, con la quotidiana angoscia di non sapere se tra un mese o due lavoreranno ancora e in condizioni molto meno garantite dei loro colleghi assunti a tempo indeterminato. Questi lavoratori hanno rifiutato l’ennesima proposta di un altro contratto a tempo determinato, si sono organizzati in nucleo dell’Unione Sindacale di Base, minacciando una class action collettiva davanti ad un giudice del lavoro contro la cooperativa “Luce sul mare”. Scrive il sindacato: "L'azienda, preso atto della determinazione degli operatori e conscia del fatto che la causa sarebbe stata persa, ha smentito quanto detto fino a pochi giorni prima e ha provveduto ad assumere dieci lavoratori applicando finalmente un contratto a tempo indeterminato". Tuttavia, chiosa la nota, "il Consiglio di Amministrazione della cooperativa si rifiuta ancora di assumere alcuni dei precari storici con le anzianità di servizio maggiori", così il sindacato annuncia azioni in Tribunale e "ulteriori azioni di lotta e di informazione".