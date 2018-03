Emozione Coppi e Bartali, Diego Rosa del Team Sky vince edizione 2018 della gara ciclistica

Sport

Emilia Romagna

| 12:44 - 25 Marzo 2018

Diego Rosa (Team Sky) si aggiudica l'edizione 2018 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, chiudendo la gara a tappe organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia di patron Adriano Amici con un secondo posto nella crono finale (12,5 km da Fiorano Modenese a Montegibbio, nel comune di Sassuolo), vinta dallo sloveno Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice). Tratnik ha fatto registrare il tempo di 19'22”, alla media di 38,72 chilometri orari, mentre Rosa (che correva con la maglia “E-R Vince lo spor”t di leader della generale) ha concluso la sua prova in 19'50”, mentre al terzo posto si è piazzato lo spagnolo Victor De La Parte (Movistar Team), con il tempo di 19'54”. Sono stati gli unici tre atleti a scendere sotto i 20 minuti. Quinta posizione per l'olandese Bauke Mollema (Trek Segafredo), vincitore della tappa più dura, quella di Sogliano al Rubicone, e secondo in classifica generale a 20” da Rosa. A completare il podio della generale è l'ecuadoriano Richard Carapaz (Movistar Team), nono oggi, che chiude la gara a tappe in terra emiliano romagnola a 1'03” dal vincitore.





Per quanto riguarda le altre classifiche, il russo Pavel Sivakov (Team Sky) ha sfilato all'australiano Luca Hamilton (Mitchelton Scott) la maglia “Felsineo” di miglior giovane, mentre Lawson Craddock (EF Education First – Drapac) ha portato a casa la maglia “Sidi” dei gran premi della montagna e Cristopher Lawless (Team Sky) quella “Selle SMP” della classifica a punti. Diego Rosa, grazie a questo successo, è anche leader della Challenge Beghelli.





Ordine d'arrivo: 1 Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice), 12,5 km in 19'22” a 38,72 km/h. 2° Diego Rosa (Team Sky) a 27”, 3° Victor De La Parte (Movistar Team) a 32”, 4° Koen Bouwman (Lotto NL Jumbo) a 40”, 5° Bauke Mollema (Trek Segafredo) a 41”, 6° Neilson Powless (Lotto NL Jumbo) a 46”, 7° Pavel Sivakov (Team Sky) a 46”, 8° Eduardo Sepulveda (Movistar Team) a 47”, 9° Richard Carapaz (Movistar Team) a 52”, 10° Mauro Finetto (Delko Marseille Provence Ktm) a 52”.





Classifica generale: 1° Diego Rosa (Team Sky), 10h 12' 36”, 2° Bauke Mollema (Trek Segafredo) a 20", 3° Richard Carapaz (Movistar Team) a 1'03", 4° Pavel Sivakov (Team Sky) a 1'44”, 5° Koen Bouwman (Lotto NL Jumbo) a 1'44”, 6° Fausto Masnada (Androni Sidermec) a 1'51", 7° Lucas Hamilton (Mitchelton Scott) a 1'58", 8° Cristopher Juul Jensen (Mitchelton Scott) a 2'14", 9° Neilson Powless (Lotto NL Jumbo) a 2'34", 10° Giulio Ciccone (Bardiani Csf) a 2'36".