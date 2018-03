Volley femminile serie B2, agevole vittoria per la Stella a Massa Carrara

Sport

Rimini

| 12:42 - 25 Marzo 2018

Stella Rimini - Fanball Massa Carrara 3-0 (25-9, 25-10, 25-12)





Fanball Massa Carrara: Lichota 9, Autolitano 5, Bertozzi 3, Chiappini 1, Stefani 0, Ciocchetti 0, Beraradi 0,

Bonci N.E. De Vita N.E. Brizzi N.E.

All. Berti Roberto.





Stella: Bologna 13, Francia 10, Gugnali 9, Giusti 8, Bandini 8, Giardi 7, Ugolini 4, Ambrosini 2, Urbinati 0, Bianchi N.E. Temeroli N.E. Morosato N.E. Serafini N.E.

All. Biselli Andrea.





Trasferta facile della Stella a Massa Carrara dove, come previsto, si è imposta per tre a zero contro il fanalino di coda Fan Ball. Le padrone di casa si confermano non in grado di reggere il campionato di B2, ottengono 31 punti in tre set rimanendo a zero in classifica con zero set vinti. Per le Riminesi il fastidio più grosso si sono rivelate le molte ore necessarie per i viaggi di andata e ritorno. Buono l'impatto di Sara Bologna che pur giocando solo due set è risultata top scorer dell'incontro. I tre punti di oggi rappresentano comunque un importante tassello per raggiungere la quota salvezza.





Stefano Baldazzi - Ufficio stampa