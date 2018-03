Pattinaggio, San Marino: competizione e spettacolo con il Trofeo Titano

Sport

| 10:28 - 25 Marzo 2018

Sabato 24 Marzo alla palestra del Multieventi Sport Domus, si è svolta la nona edizione del Trofeo Titano, manifestazione riservata al settore artistico, che ha visto scendere in pista circa 50 giovani atlete della società sportiva di San Marino.Le atlete si sono cimentate in gare individuali divise in categorie, in base al livello raggiunto, mostrando le proprie capacità per cercare di conquistare il gradino più alto del podio, dinnanzi ad una giuria tecnica formata da Giulia Arnold, in qualità di Presidente di giuria, Asia Succi e Francesca Gambuti. Le prime atlete a scendere in pista sono state quelle della categoria AMBRA, che ha visto salire sul podio Righi Michaela Romana con un punteggio di 40,40, seguita da Gambetti Emma, con 38,90, e Raggini Maddalena, con 38,70. A seguire è scesa in pista la categoria ZAFFIRO che ha visto il podio conquistato da Agostini Yara, con un punteggio di 36,50, seguita da Lonfernini Ludovica, con 35,30, e Ridolfi Alice, con 34,90. Poi si è passati alla categoria SMERALDO, con il podio conquistato da Polidori Giulia, con un punteggio di 37,80, seguita da Francesconi Victoria, con 37,30, e Grassi Costanza Renata, con 36,90. A seguire ci sono state le categorie delle atlete che hnnno iniziato quest'anno le loro esperienze sui pattini: per la categoria CORALLO, il podio è stato conquistato da Terenzi Lia, punteggio 34,70, Baciocchi Katia, punteggio 33,60, e Mascella Mary, punteggio 33,10. Per la categoria AVORIO, il podio è stato conquistato da Vici Greta, punteggio 37,60, Rossi Mia, punteggio 37,20, Marchetti Noemi, punteggio 36,60. Per la categoria AMBRA sono salite sul podio Arriconi Emma Cecile, con 35,90, Belletti Aida, con 35,60 e Stefanelli Amelie, con 34,70. Infine si è passate ad atlete più esperte con la categoria DIAMANTE, dove la medaglia d'oro è stata conquistata da Colapinto Sofia, punteggio 43,50, Benedettini Elisa, punteggio 42,40 e Marchetti Silvia, punteggio 41,60. L'evento resta nel programma che la Federazione Sammarinese Roller Sport si è prefissata per promuovere lo sport del pattinaggio a livello giovanile, facendo vivere ai ragazzi quello spirito di festa ed affiatamento sportivo che caratterizza il mondo del pattinaggio.​