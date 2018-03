Beach Arena: troppi cinquanta giorni di concessione, parte la diffida al Comune di Rimini

Attualità

Rimini

| 09:31 - 25 Marzo 2018

"La legge regionale vieta l'occupazione per più di trenta giorni e il Piano dell'Arenile parla di un uso di 'breve durata'" e 50 giorni di concessione della spiaggia libera di Rimini per le manifestazioni della Beach arena sono troppi, "la spiaggia libera di Rimini è un bene pubblico da tutelare". Queste le motivazioni per le quali Italia Nostra Rimini, Comitato Difesa Spiaggia Libera Rimini e One Labour Party hanno formalizzato una diffida perchè il Comune revochi la concessione. Ad appoggiare le loro ragioni c'è anche il parlamentare europeo indipendente Marco Affronte. "La spiaggia libera lo è per definizione. Occuparla è una contraddizione in termini", spiega. E poi il 20% di spiaggia libera che prevede la Legge, "intesa purtroppo su scala regionale, è tutta nelle dune ravennati. Gli altri comuni rivieraschi sono vicini allo zero". Il che vuol dire, aggiunge, che per "i ragazzi farsi un bagno è quasi un lusso e io credo invece che il sole e il mare siano una delle cose più democratiche che esistano, la loro bellezza sta nel poterne godere in libertà". Senza contare che c'è chi ama la spiaggia senza ombrelloni e stabilimenti. Per le associazioni che hanno inviato la diffida, il Comune di Rimini, prevedendo di assegnare una notevole porzione di spiaggia libera, dal 10 luglio al 30 agosto con la formula 'tre anni più uno' "toglie alla comunità un bene collettivo, di fatto privatizzandone l'uso". Funzione e scopo della spiaggia vengono quindi snaturati". Insomma, pur "non essendo contro le feste", le associazioni chiedono "il rispetto delle caratteristiche di tutela dei beni pubblici, sicurezza e legalità".