Volley, serie C: Titan Services batte la Spem. Banca di San Marino ko con la Fenix

| 09:20 - 25 Marzo 2018

In serie C maschileTitan Services – Spem Faenza finisce 3 a 0 (29/27 25/12 25/15). Una Titan Services ormai in perenne emergenza (fuori il libero Bacciocchi e la banda Tentoni per infortunio; Andrea Lazzarini, l’altra banda titolare, e il centrale Bernardi in panchina solo per onor di firma assieme all’under 16 Venturi), gioca la sfida interna con Faenza in una formazione largamente rimaneggiata e con soli due possibili cambi. Per coach Mascetti, poi, è anche una giornata particolare. Proprio sei anni fa, il 24 marzo, a Macerata moriva Vigor Bovolenta che del Forlì allenato da Mascetti era un po’ la chioccia dopo essere stato “campione di tutto” con la nazionale di Velasco. Nonostante le premesse difficili, i sammarinesi portano a casa con facilità una partita giocata con molta grinta e convinzione. Sugli scudi Peroni, autore di una partita solida, impiegato nel per lui inconsueto ruolo di schiacciatore. Buona la regia di Rondelli e consueto apporto di punti da parte di Farinelli. “Anche mercoledì, pur perdendo, avevamo giocato un buon match – spiega Mascetti a fine partita. – Oggi abbiamo giocato allo stesso livello con un avversario più alla nostra portata. E’ un buon segnale. Dobbiamo continuare così per chiudere bene la stagione”.

Il primo set si apre male (3/6 e primo time-out per i padroni di casa). Faenza allunga (6/14 al secondo time-out) e, quando si arriva al 17/24, il parziale sembra andato. La Titan Services, invece, ha il merito di crederci: registra palleggio, difesa e battuta, ottiene punti da Farinelli e Peroni e, incredibilmente, si porta in pareggio. Si va così ai vantaggi con i padroni di casa che la spuntano al terzo set-point dopo averne concessi altri due agli avversari. Il secondo parziale vede manfredi e titani equivalersi all’inizio (5/5) ma stavolta è la Titan Services ha piazzare il primo break (9/5). Faenza sbaglia molto, San Marino ne approfitta e allunga fino a chiudere 25/12 senza nessun patema. Nel terzo set la Titan Services parte a razzo (5/0) e allunga (16/8 quando Faenza chiama il secondo time-out). Ma non c’è partita anche perché Faenza continua a sbagliare tanto e ha anche mollato psicologicamente. C’è il tempo di vedere l’esordio dell’Under Nicolas Venturi prima di chiudere sul 25/15.

In serie C femminile Faenza – Banca di San Marino finisce 3 a 0 (25/17 25/20 27/25). Quarta sconfitta consecutiva per la Banca di San Marino che sul campo della Fenix Faenza cede per 3 a 0. “Stiamo giocando un po’ al di sotto il nostro livello e le partite non riusciamo più a portarle a casa. – spiega coach Luca Nanni alla fine della partita. - Non siamo incisive in attacco e questa volta non siamo state al top neanche in ricezione: abbiamo sofferto anche la loro battuta. Bene, al contrario, la correlazione muro/difesa. Insomma, non siamo brillanti e così fatichiamo. Peccato perché durante la settimana lavoriamo bene. Adesso c’è la sosta pasquale: speriamo serva a ricaricare le pile”.