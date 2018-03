Precipita con il cavallo nella frana di Libiano, salvati dai Vigili del Fuoco

Cronaca

Novafeltria

| 09:03 - 25 Marzo 2018

La situazione frane in Alta Valmarecchia continua ad essere critica: è stato un pomeriggio di paura quello di sabato per un fantino e il suo cavallo che, transitando nella zona delle Velle, a Libiano, sono finiti nella frana che sta interessando da tempo il territorio. L’uomo ha riportato qualche ferita, ma per salvare il cavallo sono intervenuti i Vigili del fuoco. Da subito l’operazione era apparsa difficoltosa, l’equino è stato imbragato e trascinato con il camion dei pompieri. Sul posto era stato fatto intervenire anche un elicottero, fortunatamente non c’è stato bisogno del suo ausilio. Il cavallo è stato affidato alle cure veterinarie del caso.