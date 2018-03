Non solo fotografia: a Riccione ‘Foto Kino’ raddoppia e apre la sua piadineria

Attualità

Riccione

| 08:27 - 25 Marzo 2018

Dalle foto alla piada il passo è breve, parola di Emanuele Casalboni che venerdì sera ha inaugurato accanto allo storico negozio di fotografia “Foto Kino”, la sua piadineria. “Era un progetto a cui stavo lavorando da tre anni – spiega Casalboni – cercavo un locale a Riccione che potesse avere determinate caratteristiche, poi ho pensato che ce l’avevo già”. Infatti”La Piada di Kino” è nata proprio accanto al negozio di fotografia, ottimizzando i locali in maniera da dividere le due attività (80 metri per il laboratorio fotografico e 40 per la piadineria), che rimangono comunque comunicanti. Prodotti del territorio, la signora Gina a cuocere fragranti piade, anche con farine speciali, salumi e formaggi a chilometro zero e prodotti di altissima qualità.

“La nostra clientela fidelizzata sicuramente apprezzerà la novità – continua Casalboni – creeremo degli appuntamenti particolari con aperitivi sia a mezzogiorno sia alla sera, realizzando un connubio tra la parte della fotografia e quella della piadineria”.

Esigenza di rinnovarsi quindi, di reinventarsi, ma Emanuele Casalboni non ci sta a sentir dire che la fotografia è passata di moda: “Funzionerà moltissimo la specializzazione, la mia scelta l’ho fatta 5 anni fa, quando ho deciso di farlo con i matrimoni e uno studio dedicato (il Villino 84), gli eventi che fanno “casa”; è indubbio che stiamo attraversando una fase un po’ calante della vendita del “dettaglio”, ma la fotografia ritornerà nuovamente ad imporsi, la gente ha voglia di tenere in mano le foto”.

“La Piada di Kino” è un delizioso locale con arredamento vintage, nulla è lasciato al caso, le piastre sono a vista, al centro una splendida affettatrice a mano con la quale i salumi vengono affettati al momento. Una vetrina fa sfoggio di golosità a scelta per le farciture, oltre a formaggi e salumi, anche sottoli e verdure. Ad arredare le pareti, ça va sans dire, macchine fotografiche vintage, pezzi di antiquariato direbbe qualcuno, ma che raccontano la storia di quel locale che fa parte della storia di Riccione.