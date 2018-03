Coppi e Bartali, tappa a Christoper Lawless. Diego Rosa rimane leader della classifica

Sport

Emilia Romagna

| 17:53 - 24 Marzo 2018

Vittoria del britannico Christopher Lawless (Team Sky) nella terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, che si è disputata oggi con partenza e arrivo a Crevalcore (Bologna). L'inglese classe '95 ha battuto in volata una trentina di corridori che componevano il primo gruppo, precedendo Paolo Totò (Mg K Vis Sangemini) e Lorenzo Rota (Bardiani – Csf). Ad una tappa dal termine della gara organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia di patron Adriano Amici, leader della classifica generale resta il piemontese Diego Rosa (Team Sky), decimo al traguardo.





Una tappa, quella di oggi a Crevalcore, che ha visto la principale fuga di giornata nascere dopo una trentina di chilometri, con protagonisti cinque uomini: Remy Di Gregorio (Delko Marseille Provence KTM), Michal Paluta (CCC Sprandi Polkowice), Dimitri Peyskens (Wb Aqua Protect Vernaclassic), Peter Williams (One Pro Cycling) e Christofer Jurado (Trevigiani Phonix Hemus 1896). A loro, dopo altri 40 chilometri, si uniscono Marco Coledan e Jacopo Mosca, entrambi della Wilier Triestina – Selle Italia. I sette al comando toccano un vantaggio massimo di 2'54” al chilometro 90. Il primo a dover abbandonare il gruppetto di testa è Di Gregoro, vittima di un problema tecnico. L'azione comunque si esaurisce a 35 km dal traguardo, dopodiché il gruppo principale si fraziona in due tronconi e, nel primo, rimangono 44 corridori, che accumulano un vantaggio di un minuto sul resto del plotone (nel quale c'è l'olandese della Lotto NL Jumbo Koen Bouwman, terzo della generale alla partenza e con i postumi della caduta di ieri ben visibile sul volto) mantenendolo fino alla conclusione. Una caduta a tre chilometri dal traguardo (che non coinvolge Rosa né Mollema, secondo nella generale) riduce ulteriormente il gruppo di testa, regolato allo sprint da Lawless (che ha colto così il suo primo successo personale tra i professionisti, dopo che nelle ultime due stagioni aveva colto importanti vittorie internazionali fra gli Under 23) su Totò e Rota.





In classifica generale, Diego Rosa veste la maglia di leader “E-R Vince lo sport” con 7” di vantaggio su Mollema (Trek Segafredo) e 38” su Richard Carapaz (Movistar Team), che guadagna tre posizioni rispetto a ieri. Quarto a 47” Lucas Hamilton (Mitchelton Scott), che conquista la maglia “Felsineo” di miglior giovane (che stamattina era sulle spalle di Ivan Sosa dell'Androni, sceso dalla quarta alla nona posizione in classifica generale).





Con questo successo, Lawless ha indossato la maglia “Selle SMP” della classifica a punti. Lawson Craddock (EF Drapac) mantiene invece la maglia verde “Sidi” di miglior scalatore. Diego Rosa (fotogallery) mantiene la vetta della classifica generale.