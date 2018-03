Un magico viaggio sensoriale nelle opere di Caravaggio, aperta l'innovativa mostra a Rimini

Attualità

Rimini

| 17:04 - 24 Marzo 2018

Lo stupore di potersi immergere dentro le opere di uno tra i più geniali maestri della pittura italiana, la meraviglia di poter vivere l’arte attraverso un approccio sensoriale mai provato

prima: ecco le emozioni di chi per primo oggi ha provato Caravaggio Experience, l’esperienza di arte immersiva dedicata a Michelangelo Merisi portata a Rimini dal Gruppo Maggioli, in programma alla Sala dell’Arengo in piazza Cavour fino al 22 luglio.





Ha aperto ufficialmente i battenti sabato 24 marzo, prima con una inaugurazione su invito e dalle 16 anche al pubblico, Caravaggio Experience, l’installazione-spettacolo, coprodotta da Medialart e Maggioli Musei, che racconta attraverso immagini, musiche e profumi le opere e la vita del genio del Barocco italiano.





A tagliare il nastro questa mattina l’assessore alla Cultura del Comune di Rimini, Massimo Pulini, insieme ad Amalia Maggioli, Direttore commerciale e marketing del Gruppo Maggioli, Valentina Sicca di Medialart, il videoartista Stefano Fake e il musicista Stefano Saletti.







“La tecnologia contemporanea permette immersioni che diventano totali, grazie a cui il coinvolgimento diventa allora racconto, e il racconto è il futuro non solo dei musei ma anche del rapporto tra pubblico e arte - spiega l’assessore Pulini -. Per questo motivo siamo davvero contenti di ospitare una manifestazione come Caravaggio Experience, dell’attenzione culturale che porta verso la città di Rimini e della sua sinergia con la Biennale del disegno”.





Caravaggio Experience è un viaggio lungo 57 dipinti che trasporta lo spettatore all’interno dei temi cruciali caravaggeschi, come la luce, la teatralità e la violenza, e attraversa i momenti cruciali della sua vita, portando ad esempio il pubblico sulla nave dell’ultimo drammatico viaggio verso Porto Ercole.