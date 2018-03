Santarcangelo, nuove 'ombre' sul Centro Senologia dell'ospedale dopo la recente riorganizzazione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:23 - 24 Marzo 2018

Una delibera della Giunta Regionale ha avviato la riorganizzazione dei Centri di Senologia, con l'individuazione di dodici centri tra i quali quello dell'ospedale Franchini di Santarcangelo. I rappresentanti riminesi di "Liberi e Uguali" chiedono chiarimenti su questa riorganizzazione, anche in virtù della nomina di Antonella Curcio, direttore del Centro Senologico dell'ospedale di Forlì, come responsabile dei tre Centri Senologici della Romagna.





"Rispetto agli attuali due, in quali dei tre Centri Senologici della Romagna opererà un’Unità Specialistica di Chirurgia Senologica? quali rapporti si determineranno fra il nuovo Direttore, facente capo all’Ospedale di Forlì e a Irst, e la chirurgia senologica presente a Santarcangelo di Romagna? Rapporti di pari dignità, per favorire lo sviluppo di specializzazione e ricerca, o di subordinazione gerarchica? In che modo verranno salvaguardati i punti di eccellenza presenti nelle diverse Breast Unit e in particolare in quella di Rimini-Santarcangelo?", sono gli interrogativi posti da "Liberi e Uguali". Nella nota viene ricordato il profilo di alta specializzazione del reparto di Chirurgia Senologica di Santarcangelo per "il numero elevato di interventi e i tempi di attesa significativamente più brevi (l’87% di pazienti operate entro i 30 giorni, a fronte di un 19% a Forlì); la disponibilità, unica in Romagna, della tecnologia per Radioterapia Intraoperatoria;l’innovativa tecnica per l’individuazione del linfonodo sentinella attraverso l’uso del blu indocianina, che ha permesso di superare l’uso di traccianti radioattivi, con grandi vantaggi sanitari, economici e relazionali; la qualità del reparto certificata dalla UE attraverso l’Ente Certificatore Eusoma".