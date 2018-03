Santarcangelo Calcio, domenica al Mazzola sfida salvezza con il Fano: out l'infortunato Strkalj

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:49 - 24 Marzo 2018

Domenica alle 20.30 allo stadio Mazzola sfida salvezza tra il Santarcangelo e il Fano. Mister Cavasin ha convocato 23 calciatori: out il centravanti Strkalj, infortunato, recuperato invece il terzino destro Toninelli che dovrebbe partire dal primo minuto. In attacco dovrebbero giocare l'ex Bussaglia e Piccioni. In casa Fano out la mezzapunta Filippini, nel 3-5-2 a centrocampo spazio agli ex Giorgio Schiavini e Dejan Danza. Altro ex che non sarà della partita per infortunio è Alberto Torelli.







PORTIERI

Elia Bastianoni 22

Alberto Iglio 12

Jacopo Moscatelli 1





DIFENSORI

Andrea Bondioli 4

Marco Briganti 5

Mattia Broli 24

Zoran Lesjak 34

Marco Maini 3

Ciro Oreste Sirignano 21

Dario Toninelli 2





CENTROCAMPISTI

Andra Bussaglia 11

Nicola Capellini 17

Daniele Dalla Bona 8

Aleksandros Dhamo 18

Enzo Di Santantonio 36

Michele Moroni 7

Francis Obeng 20

Sandro Semedo 28

Louka Spoliarits 27

Josip Spoljaric 10

Gabor Vegh 33





ATTACCANTI

Gianmarco Piccioni 14

Vincenzo Tommasone 19