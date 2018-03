Rimini, la rotonda davanti al Gros è da oggi dedicata alle vittime del lavoro

Attualità

Rimini

| 13:07 - 24 Marzo 2018

E' stata intitolata ufficialmente sabato mattina alle Vittime del Lavoro la rotonda posta tra le vie Coriano e Tirso, proprio davanti all'ingresso del centro commerciale Gros.

“Un’intitolazione – ha detto l’assessore alla toponomastica Anna Montini – che vuol essere non solo un riconoscimento o un dare il valore alla memoria delle vittime ma anche un segnale per una maggiore sensibilizzazione nei confronti della cultura della prevenzione, passo fondamentale ed essenziale per ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.”

Alla cerimonia di scoprimento della targa oltre all’assessore Montini, erano presenti il consigliere comunale Mario Erbetta, il presidente locale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del Lavoro Piergiorgio Bernardi, nonché alcuni soci Anmil.