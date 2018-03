Domenica lancette avanti di un’ora, torna l’ora legale: si dormirà di meno, ma ci sarà più luce

Attualità

| 10:31 - 24 Marzo 2018

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo torna l'ora legale in Italia, che durerà per i prossimi sette mesi. Scatterà più precisamente alle 2, che diventeranno automaticamente le 3. Le giornate potranno così allungarsi e sarà possibile un notevole risparmio energetico, ma non sono da escludere situazioni negative legate al cambiamento dell'ora, come stress e disturbi del sonno. I consigli degli esperti sono quelli di abituarsi alla nuova durata delle giornate andando a letto un po' prima nei giorni precedenti a domenica 25 marzo. L'ora solare verrà ripristinata nella notte tra il 27 e il 28 ottobre.