Gemmano presenta il primo 'Grotteday', domenica 25 marzo alle grotte di Onferno

Eventi

Onferno

| 09:28 - 24 Marzo 2018

Domenica 25 marzo 2018 si tiene a Gemmano il primo Grotteday. Una giornata di inizio primavera che sancisce l’apertura della programmazione primavera-estate delle attività e delle visite alla Riserva Naturale Orientata di Onferno, alle sue Grotte carsiche ed ai suoi sentieri naturalistici.

Si tratta di un’intera giornata di eventi suddivisa in due momenti.

Il mattino, con inizio alle ore 9.30, si tiene un Convegno - tavola rotonda presso il Museo Multimediale. Ad intervenire saranno Andrea Corsini, Assessore Regionale al Turismo, Andrea Gnassi, Sindaco di Rimini e Presidente della Provincia e di Destinazione Romagna, Riziero Santi, Sindaco di Gemmano. Si confronteranno con esperti ed operatori del turismo sulla proposta turistica e su caratteristiche e opportunità offerte dal sito naturalistico gemmanese quale prodotto turistico da valorizzare nell’ambito della destinazione turistica di costa ed entroterra della Romagna.

Il pomeriggio, con inizio alle ore 15.00, nell’area del centro visite della Riserva si terrà una grande festa di primavera con visite in Grotta, musica, intrattenimenti, degustazioni e mercatini con prodotti tipici locali.

Ad intrattenere i visitatori ci saranno il gruppo musicale “Evergreen Band” e Angelo Chiaretti del Centro Studi Danteschi San Gregorio in Conca che declamerà le Grotte viste da Dante Alighieri. Molto suggestive le installazioni sonore in grotta a cura di Giovanni Lami e Giorgia Severi. Inoltre si terranno laboratori per bambini, visite al museo naturalistico e al giardino botanico, esposizioni e vendita di prodotti tipici locali e naturalmente visite in grotta.

Intorno alle 16.00 i pescatori del vicino mare Adriatico, in collaborazione con la proloco di Gemmano, offriranno ai visitatori uno spuntino a base di pesce azzurro e piadina romagnola.

“Vogliamo far conoscere e valorizzare – spiega Riziero Santi Sindaco di Gemmano – un patrimonio ambientale e turistico straordinario ma ben poco conosciuto. Un sito naturalistico collocato a pochi passi da importanti poli turistici come i comuni della costa adriatica, il castelli della Valconca, e poi Gradara, San Marino, San Leo”.

Esattamente 20 anni fa, il 29 marzo 1998 veniva inaugurato il centro visite e il museo naturalistico che segnò un cambio di passo e l’ingresso ufficiale del complesso naturalistico gemmanese nel sistema turistico provinciale.

“Da allora – ricorda Santi - la Riserva e le Grotte hanno vissuto momenti di successo e momenti di difficoltà, fino alla chiusura del 2012 per frane e dissesti. L’impegno straordinario profuso in questi ultimi anni da Comune e Regione ne ha consentito la riapertura al pubblico, dopo importanti interventi di ripristino e messa in sicurezza. Nel 2017, con la gestione del centro visite da parte dell’associazione La Nottola si sono raggiunti risultati importanti , con quasi 10mila presenze, cosa che dimostra tutto il potenziale di questo sito. Inoltre posso anche annunciare che questa primavera riapriranno la Locanda e l’Ostello di Onferno dati in gestione ad Eudè, un’importante realtà cooperativa sociale del territorio”.

“Invito tutti – conclude il Sindaco di Gemmano - a trascorrere insieme a noi questa giornata di incontro e di festa nella natura organizzata dal Comune di Gemmano con la Proloco, l’Associazione La Nottola, l’Associazione nazionale Città delle Grotte”, la rete delle “Case di Valle”, la Regione Emilia-Romagna e diversi altri soggetti pubblici e privati che hanno offerto la loro collaborazione”.