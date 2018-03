Più agenti alla Questura di Rimini da aprile, ma servono rinforzi anche per la Postale

Attualità

Rimini

| 12:25 - 24 Marzo 2018

Sul possibile depotenziamento del distaccamento riminese della Polizia Postale interviene il consigliere comunale della Lega Nord, Cristiano Mauri, che auspica un’inversione di rotta: “l’organico e le risorse destinate a questa sezione dovrebbero essere incrementate piuttosto che ridotte. Vista la crescita esponenziale dei cosiddetti reati informatici e l’abuso dei canali social per il furto di identità e la manipolazione di profili” – spiega l’esponente della Lega – “non bisogna abbassare la guardia. A farne le spese sarebbe la sicurezza del web e quella dei nostri cittadini che a migliaia navigano in rete.” Di qui l’appello della Lega per “dare impulso e risorse a questo importante servizio specialistico, la cui presenza sul territorio e le peculiarità ispettive e di prevenzione devono essere adeguatamente supportate da una tecnologia all’avanguardia e da personale altamente specializzato”. Di fronte al dilagare del cyberbullismo, della pedopornografica online e degli attacchi informatici l’esponente del Carroccio “sollecita la massima attenzione e l’impegno anche del Comune di Rimini, in concorso con il nuovo Governo, attraverso la diffusione di strumenti e campagne informative a 360° gradi.