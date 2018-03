Sicurezza Santarcangelo, costituito comitato S. Ermete e S.Martino: un gruppo whatsapp per segnalazioni

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:44 - 23 Marzo 2018

Il tema sicurezza a Santarcangelo tiene banco in questi giorni e proprio qui i cittadini dei quartieri Sant’Ermete e San Martino hanno costituito un comitato con il quale porre l’attenzione sul controllo del territorio.

La richiesta di un incontro con il sindaco Alice Parma e’ stato il primo passo deliberato dall’assemblea degli appartenenti e, in attesa della convocazione, il consiglio direttivo ha realizzato le prime proposte da presentare alle autorità. Deliberata dall’assemblea, il consiglio ha anche predisposto una prima importante azione di aiuto reciproco tra i cittadini, in supporto alle forze dell’ordine, un gruppo “whatsapp”, denominato “S.Ermete S.Martino help”, nel quale confluiranno gli iscritti al comitato di cittadini. Lo scopo del gruppo e’ quello di evidenziare situazioni e presenze anomale sul territorio, permettendo in tal modo un aiuto reciproco in caso di emergenza, con simultanea allerta alle forze dell’ordine. Per rendere il servizio estremamente efficace, il consiglio direttivo predisporrà delle piantine del territorio, suddividendo i cittadini in gruppi di ascolto, in tal modo, si eviteranno dispersioni di informazioni, gli interventi saranno mirati, realizzati esclusivamente dai residenti vicini al luogo della segnalazione di anomalia o richiesta di aiuto. per raggiungere lo scopo, si utilizzeranno quindi anche strumenti tecnologici, che normalmente favoriscono contatti virtuali, ma in questo caso, concretizzeranno i rapporti tra le persone. Inoltre, tra le proposte che il comitato esporrà al sindaco di Santarcangelo di Romagna, anche la richiesta di una segnaletica specifica, da istallare in ogni strada d’accesso alle frazioni: “zona controllata dal comitato di cittadini in allerta” con un solo fine, aiutare le istituzioni a combattere i reati ed il degrado, favorendo la sicurezza, ed in ultima analisi, il miglioramento della qualità della vita dei residenti.