Bellaria, guida senza patente e rifiuta il test antidroga: multa salata e denuncia per un 40enne

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 13:53 - 23 Marzo 2018

I giorni scorsi, durante un servizio pomeridiano di controllo della circolazione stradale, la pattuglia della Polizia Municipale ha proceduto al controllo di un'auto condotta da un 40enne italiano, residente a Bellaria Igea Marina e già noto agli agenti, che è risultato al volante privo del documento di guida. Gli accertamenti telematici hanno permesso di verificare come l'uomo non fosse affatto in possesso della patente perchè già revocata dalla Prefettura; al 40enne è stata così contestata la guida senza patente, con una sanzione di 5.000 euro circa, e il mezzo è stato sequestrato. Inoltre l'uomo è stato denunciato perché si è rifiutato di effettuare gli accertamenti clinici finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di sostane stupefacenti.