Per salvarsi getta eroina e cocaina dalla finestra. Controlli antidroga in un residence sul lungomare, arrestato clandestino

Cronaca

Rimini

| 13:13 - 23 Marzo 2018

La Polizia continua i suoi controlli nei residence della riviera: venerdì mattina gli agenti hanno visitato una struttura del lungomare di Rimini e qui hanno bloccato e arrestato un 21enne magrebino, clandestino su territorio nazionale, per detenzione e spaccio di stupefacenti. La complicità del gestore della struttura, che evidentemente gli permetteva di alloggiare in una delle camere, non è servita in questa occasione perché gli agenti, nonostante fosse stato detto loro che la camera non era occupata, proprio in quella camera hanno trovato il pusher che goffamente cercava di nascondersi sotto le coperte. Inoltre, nonostante le temperature non proprio estive, i poliziotti hanno notato la finestra spalancata: ebbene, altrettanto goffamente, il 21enne, vistosi braccato, aveva cercato di disfarsi della droga in suo possesso gettandola sul balconcino. Qui gli agenti hanno subito notato una busta di plastica contenere due involucri di cellophane trasparente con all’interno cocaina e eroina del peso complessivo di oltre 75 grammi.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire sotto il materasso un bilancino di precisione ancora sporco di sostanza stupefacente e mille euro circa in contanti.

Per lo straniero sono scattate le manette e per lui è stato disposto l’arresto ai domiciliari in carcere.