Tagliano col flessibile una cassaforte e rubano liquori e vini pregiati per diverse decine di migliaia di euro

Cronaca

Repubblica San Marino

| 12:45 - 23 Marzo 2018

Furto ai danni di una rivendita di liquori e vini, situata nella zona artigianale di Fiorentino in via Fosso della Rupe a San Marino‎, tra la serata del 20 e la mattinata del 21 marzo.

Ignoti sono penetrati all'interno della ditta che commercializza vini, liquori e birra dopo aver prodotto un'apertura in un pannello di coibentazione posto sul perimetro dell'edificio.

Dal sopralluogo compiuto‎ dalla Gendarmeria unitamente ai proprietari, oltre al contenuto della cassaforte, aperta tramite l'ausilio di un flessibile, risulta essere stato asportato dal magazzino un ingente quantitativo di liquori e vini pregiati. Al momento non è stato quantificato l'ammontare di quanto rubato, anche se raggiunge sicuramente diverse decine di migliaia di euro. Sono in corso accertamenti di polizia giudiziaria.