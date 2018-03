Sabato sera in fiamme a Rimini, la fogheraccia andrà in scenda dalle 21 sulla spiaggia

Eventi

Rimini

| 11:40 - 23 Marzo 2018

Rinviato per maltempo l’appuntamento in programma domenica scorsa 18 marzo, l’appuntamento con la Festa della Fogheraccia torna come programmato sabato sera 24 marzo sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich.

L’accensione è prevista per le ore 21 quando gli addetti di Anthea accenderanno il legname proveniente dalle potature in corso in città per dar vita al gesto che segna idealmente la fine dell’inverno e l’avvio della primavera.

La novità di quest’anno è il contributo delle scuole del progetto Rimini Scuola Sostenibile nella promozione della Fogheraccia 2018 di domenica sera.

Nelle settimane scorse gli alunni delle scuole elementari sono stati sollecitati a creare un’immagine che a loro parere fosse efficace per accendere l’attenzione dei coetanei e delle famiglie per garantire la massima partecipazione alla serata, da sempre uno dei momenti più sentiti dalla comunità riminese.

Ne sono scaturiti cinque manifesti, a cura degli studenti delle scuole Flavia Casadei di Viserba, Ferrari di Rimini, Miramare, Carla Ronci di Torre Pedrera e Gabbianella a Villaggio 1° Maggio.

Il disegno prescelto è stato quello della Scuola ‘Carla Ronci’ di Torre Pedrera, che quindi è diventato il manifesto di promozione della Festa della Fogheraccia 2018 del Comune di Rimini.