"Diventare adulti è un gioco da ragazzi": a Novafeltria quattro domeniche dedicate al teatro per i giovani

Eventi

Novafeltria

| 11:04 - 23 Marzo 2018

Domenica 25 marzo al Teatro Sociale Novafeltria secondo appuntamento della rassegna Diventare adulti è un gioco da ragazzi, quattro domeniche di spettacoli dedicati all’infanzia e all’adolescenza, al mondo delle scoperte e delle meraviglie, sempre alle ore 17: 11 marzo - Teatro Patalò DIARIO SEGRETO DI POLLICINO; 25 marzo - Fratelli di Taglia JACK E IL FAGIOLO MAGICO; 8 aprile - Giallo Mare Minimal Teatro CAPPUCCETTO E LA NONNA; 22 aprile - Compagnia Fratelli di Taglia IL FOLLETTO MANGIASOGNI.

La rassegna è stata costruita con la collaborazione di Compagnia Fratelli di Taglia e ATER - Associazione Teatri Emilia Romagna.

Questa domenica la Compagnia Fratelli di Taglia presenta JACK E IL FAGIOLO MAGICO. Jack è un bambino un po’ distratto, un po’ furbo ma anche un po’ sciocco, abita in una casa di campagna con la mamma, non ha il padre e il loro unico sostentamento è il latte della mucca Bianchina. Jack vuole tanto bene a Bianchina e tutte le mattine la va a mungere: ma un bel giorno l’amata mucca smette di dare latte, è vecchia, e così la madre manda Jack al mercato per venderla…