Oltre tre anni di carcere per un 45enne di Cattolica per rissa, lesioni e maltrattamenti in famiglia

Cronaca Cattolica | 20:38 - 22 Marzo 2018 Martedì pomeriggio i Carabinieri hanno eseguito l'arresto di un 45enne di Cattolica, in attuazione di un'ordinanza di carcerazione: l'uomo deve scontare 3 anni, 8 mesi e 23 giorni di reclusione per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, rissa, resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è ora recluso al carcere dei Casetti di Rimini.



Foto di repertorio