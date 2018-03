Rimarrà a Rimini fino al 2028 Expodental Meeting, salone del settore del dentale

Attualità

Rimini

| 19:08 - 22 Marzo 2018

Expodental Meeting alla Fiera di Rimini fino al 2028, il salone del settore del dentale la cui prossima edizione è in programma dal 17 al 19 maggio. L'accordo decennale è stato siglato - nei giorni scorsi - da Promunidi, braccio operativo di Unidi-Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane e Italian Exhibition Group, la società che raggruppa le fiere di Rimini e Vicenza. La collaborazione, viene spiegato in una nota, si estenderà sul fronte commerciale per rendere ancor più internazionale un appuntamento già fra i primi in Europa e al vertice in Italia.